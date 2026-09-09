Hafa samband
DV
433

Börsungar í svakalegum gír - Amin Cosic ónotaður varamaður

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 9. september 2026 18:49
Getty Images

Barcelona fór frábærlega af stað í Meistaradeild Evrópu þegar liðið vann 5-1 stórsigur á Feyenoord.

Raphinha kom Börsungum yfir strax á 3. mínútu áður en Karim Adeyemi tvöfaldaði forskotið á 22. mínútu. Raphinha bætti við öðru marki sínu eftir hlé og Lamine Yamal kom Barcelona í 4-0.

Sem Steijn minnkaði muninn fyrir Feyenoord á 82. mínútu en Gabriel Jesus átti lokaorðið þremur mínútum síðar.

Í Þýskalandi vann Stuttgart 3-1 sigur á norska liðinu Viking.

Ermedin Demirovic kom Stuttgart yfir á 20. mínútu en Zlatko Tripic jafnaði aðeins tveimur mínútum síðar. Demirovic var hins vegar í miklu stuði og skoraði aftur á 26. og 32. mínútu og fullkomnaði þar með þrennu.

Íslenski kantmaðurinn Amin Cosic var í leikmannahópi Viking en kom ekki við sögu og sat allan leikinn á varamannabekknum.

Fleiri fréttir