Bætast í hóp áhugasamra um Wharton

Newcastle hefur bæst í hóp þeirra félaga sem hafa augastað á Adam Wharton, miðjumanni Crystal Palace. Teamtalk segir frá.
Þessi 22 ára gamli enski landsliðsmaður var eftirsóttur í sumar en varð áfram hjá Palace. Nú er talið líklegt að hann yfirgefi félagið annað hvort í janúar eða næsta sumar.
Newcastle fylgist grannt með stöðunni en Liverpool og Chelsea hafa einnig mikinn áhuga, auk þess sem hann hefur verið orðaður við Manchester United áður.
Wharton er samningsbundinn Palace til ársins 2029 og félagið er því í sterkri samningsstöðu. Er það talið vilja um 75 milljónir punda fyrir hann.