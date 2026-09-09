Arsenal var til í að selja Gyokeres í sumar - Góðar líkur á að hann fari eftir tímabilið

Viktor Gyokeres gæti yfirgefið Arsenal næsta sumar en félagið var tilbúið að selja hann nú í sumar einnig. Ben Jacobs greinir frá.
Arsenal ræddi meðal annars möguleikann á að láta Gyokeres fylgja með í kaupum á Julian Alvarez frá Atletico Madrid. Spænska félagið hafði áhuga á Svíanum en ekkert varð af félagaskiptum.
Jacobs segir að Arsenal hafi einnig hlerað það hvort félög í Sádi-Arabíu hefðu áhuga á Gyokeres.
Hinn 28 ára gamli Gyokeres skoraði 21 mark á síðasta tímabili þegar Arsenal varð Englandsmeistari en hefur fallið aftar í goggunarröðina eftir að Kai Havertz sneri aftur úr meiðslum.
Ekki er búist við að Gyokeres fari í janúar en það gæti vel gerst næsta sumar.