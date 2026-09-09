Alonso viðurkennir að hafa fundað með ósáttum leikmanni Chelsea

Xabi Alonso, stjóri Chelsea, hefur átt einkasamtöl við Estevao Willian amid vangaveltur um að Brasilíumaðurinn sé ósáttur við fá tækifæri.
Estevao hefur aðeins fengið 16 mínútur í fyrstu þremur leikjum Chelsea í ensku úrvalsdeildinni og samkvæmt fréttum í Brasilíu hefur hann áhyggjur af framtíð sinni hjá félaginu.
Alonso vildi ekki fara nánar út í samtöl þeirra.
„Einkasamtöl eiga að vera einkamál,“ sagði Alonso.
„Tímabilið er langt og Estevao hefur sýnt mjög gott viðhorf og hugarfar.“
Estevao vill helst spila miðsvæðis en Cole Palmer og Morgan Rogers virðast vera framar í goggunarröðinni þar. Hann gæti því þurft að berjast um stöðu hægra megin.
Alonso sagði þó að Estevao væri tilbúinn og æfði vel. Hann gæti fengið tækifæri þegar Chelsea mætir Leeds í deildabikarnum.