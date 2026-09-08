Yfirmaðurinn kjaftaði af sér og tilkynnti um að eitthvað væri að frétta

Kai Havertz, leikmaður Arsenal, hefur tilkynnt að hann og eiginkona hans Sophia Weber eigi von á sínu öðru barni.
Parið birti gleðifréttirnar á samfélagsmiðlum ásamt myndum þar sem óléttukúlan sést greinilega. Þau eiga fyrir son sem fæddist í mars á síðasta ári.
„Óreiðugengið okkar er að stækka,“ skrifuðu þau við færsluna.
Havertz hefur einnig byrjað tímabilið afar vel með Arsenal. Hann hefur skorað tvö mörk í fyrstu þremur leikjum liðsins og átti góðan leik í 2-1 sigrinum á Chelsea um helgina.
Mikel Arteta, stjóri Arsenal, var raunar nálægt því að ljóstra upp um tíðindin áður en þau voru gerð opinber.
„Hann lítur út fyrir að vera ánægður og vel stemmdur. Það hafa líka gerst frábærir hlutir í einkalífi hans,“ sagði Arteta þegar hann var spurður um Havertz.
Þjóðverjinn virðist nú vera kominn fram fyrir Viktor Gyökeres í goggunarröðinni eftir meiðsli á síðasta tímabili. Arsenal mætir Napoli í Meistaradeildinni á miðvikudag.