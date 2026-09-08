United gerir sinn stærsta samning í sögunni - Tekjurnar að aukast töluvert

Manchester United hefur samið við fjártæknifyrirtækið SumUp um stærsta styrktarsamning á ermi treyju í sögu félagsins.
Samningurinn er til nokkurra ára og tekur SumUp við af DXC Technology. Merki fyrirtækisins verður á treyjum karla-, kvenna- og akademíuliða United í öllum keppnum.
United hafði leikið fyrstu þrjá leiki tímabilsins án ermasamstarfsaðila. Í fyrsta leiknum gegn Hull var ermin auð en síðan hefur merki ensku úrvalsdeildarinnar verið á báðum ermum.
Nýi samningurinn kemur skömmu eftir að United gerði metsamning við Betway um æfingatreyjur, sem er sagður skila félaginu 20 milljónum punda á ári.
Marc Armstrong, yfirmaður viðskiptamála hjá United, segir samninginn styðja við áframhaldandi viðskiptavöxt félagsins.
United og SumUp hyggjast einnig kynna sameiginlegt greiðslukort sem veitir stuðningsmönnum sérstök tilboð og fríðindi.