Telur galið hvað City kemst upp með - Eyða og eyða á meðan málinu er ólokið

Alan Sugar, fyrrverandi stjórnarformaður Tottenham, hefur gagnrýnt harðlega hversu langan tíma hefur tekið að fá niðurstöðu í máli Manchester City vegna 115 meintra brota á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar.
City var ákært í febrúar 2023 og 12 vikna málflutningi lauk í desember 2024. Enn hefur sjálfstæð nefnd þó ekki birt niðurstöðu sína. Félagið hafnar öllum ásökunum.
„Manchester City hefur komist upp með ansi mikið,“ sagði Sugar og spurði hvenær niðurstaða fengist í málið.
Piers Morgan tók undir og benti á að City hefði eytt um 440 milljónum punda í félagaskipti í sumar þrátt fyrir að málið væri enn óútkljáð.
David Bernstein, fyrrverandi stjórnarformaður City, hefur einnig gagnrýnt seinaganginn og sagt að frestun réttlætis geti í raun jafngilt neitun á réttlæti.
Richard Masters, framkvæmdastjóri úrvalsdeildarinnar, hefur viðurkennt að ferlið hafi tekið lengri tíma en búist var við en segir deildina þurfa að bíða eftir niðurstöðu sjálfstæðu nefndarinnar.
City gæti verið sýknað eða átt yfir höfði sér þung viðurlög verði félagið fundið sekt.