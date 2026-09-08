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DV
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Stærstu félög Englands á eftir sama manninum

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 8. september 2026 20:00
Getty Images

Fjögur af stærstu félögum ensku úrvalsdeildarinnar hafa augastað á Marc Pubill, varnarmanni Atletico Madrid.

Arsenal, Manchester United, Chelsea og Liverpool fylgjast öll með þessum 23 ára gamla Spánverja og er talið að Arsenal hafi sett sig í samband við Atletico vegna leikmannsins í sumar, en spænska félagið var ekki til í að selja.

Pubill getur bæði leikið sem miðvörður og hægri bakvörður og er samningsbundinn Atletico til ársins 2030.

Atletico er sagt vilja rúmar 50 milljónir punda fyrir Pubill, en ólíklegt þykir að hann fari í janúarglugganum. 

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