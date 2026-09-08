Souness gagnýnir leikstíl Declan Rice á nýjan leik - „Ég held að hann sé kannski miðvörður“

Graeme Souness hefur enn á ný gagnrýnt Declan Rice og telur miðjumann Arsenal ekki vera nægilega heilsteyptan til að teljast á meðal þeirra allra bestu í sinni stöðu.
Souness gagnrýndi Rice eftir tap Englands gegn Argentínu í undanúrslitum HM og kallaði hann takmarkaðan leikmann. Nú hefur hann ítrekað þá skoðun og segir Rice í raun leika meira eins og miðvörður en miðjumaður.
„Hann spilar of aftarlega til að hafa næg áhrif á leikinn. Ég held að hann sé kannski miðvörður,“ sagði Souness.
Hann hrósaði þó varnareiginleikum Rice og sagði hann líklega besta varnarsinnaða miðjumann Englands um þessar mundir.
„Hann skynjar hættu mjög vel. En hann er alltaf svo aftarlega. Þá er hann ekki í raun að spila á miðjunni.“
Souness efaðist einnig um að Rice kæmist í byrjunarlið félaga á borð við Barcelona, Real Madrid, Bayern München eða Manchester City.
Piers Morgan kom Rice til varnar og sagði hann heimsklassamiðjumann, en Souness hélt fast við sína skoðun.