Skotinn fór í vel heppnaða hjartaaðgerð

Scott McTominay gekkst undir hjartaaðgerð í gærmorgun og segir Napoli að hún hafi heppnast fullkomlega.
Skotinn greindist með væga hjartsláttartruflun eftir að hann fór af velli í 2-1 tapi Napoli gegn Como í lok ágúst.
McTominay gekkst undir svokallaða brennsluaðgerð í Manchester þar sem hjartslátturinn er leiðréttur. Um minniháttar inngrip er að ræða.
Napoli segir að McTominay muni taka því rólega næstu tvær vikurnar áður en hann snýr aftur til æfinga. Hann gæti því verið kominn aftur á völlinn eftir landsleikjahléið í byrjun október.