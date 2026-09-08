Sjáðu myndbandið: Íslensk áhrif í Osló og Norðmaður brjálaðist í beinni í kjölfarið

Andreas Hellum, framherji Lyn í Noregi, fór í athyglisvert viðtal eftir jafntefli við Egersund í B-deildinni um helgina. Vísir vekur athygli á þessu.
Sigurður Hjörtur Þrastarson dæmdi leikinn, en það var liður í norrænu samstarfi. Dæmdi hann víti sem annar Íslendingur, Hinrik Harðarson, skoraði jöfnunarmark Egersund úr. Var Hellum spurður út í þetta eftir leik og hófst þá mikil eldræða.
„Þeir eru jafn ömurlegir þessir norsku dómarar,“ sagði Hellum við TV2, aðspurður um dómarasamstarfið, og Vísir hafði eftir.
„Völlurinn er ömurlegur, auðvitað. Eftir að hafa aldrei verið jafn góður og í síðasta heimaleik þá er hann næstum því sá versti á árinu aftur í dag, svo það er náttúrulega frábært.
Við fáum ekki einu sinni að æfa hérna daginn fyrir leik því það var eitthvað drasl hérna í gær. Þetta er búið að vera svona alveg síðan ég kom og þetta mun örugglega halda svona áfram í mörg ár í viðbót,“ sagði Hellum um aðstæðurnar hjá sínu félagi.
Þetta afar athyglisverða viðtal má sjá hér að neðan.
Kan du gi meg et eksempel på å snakke rett fra levra? pic.twitter.com/C5bhsXWrLF
— Espensen (@Espen____) September 7, 2026