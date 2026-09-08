Sá fyrsti til að verða rekinn í enska boltanum á þessu tímabili

Wycombe Wanderers hefur sagt Michael Duff upp störfum eftir aðeins fimm leiki í ensku C-deildinni á tímabilinu.
Duff, sem er 48 ára, lét af störfum eftir 3-3 jafntefli gegn MK Dons um helgina og er fyrsti stjórinn í EFL-deildunum sem missir starfið á tímabilinu.
Wycombe hefur ekki enn unnið deildarleik, gert þrjú jafntefli og tapað tveimur. Liðið féll einnig úr leik í fyrstu umferð deildabikarsins gegn Stevenage og tapaði í vítaspyrnukeppni fyrir Reading í EFL Trophy.
Wycombe komst 2-0 yfir gegn MK Dons en lenti síðan 3-2 undir áður en Jayden Wareham jafnaði.
Félagið staðfesti einnig að Alex Morris, þjálfari aðalliðsins, væri hættur.
Duff tók við Wycombe í september á síðasta ári og stýrði liðinu í 52 leikjum. Þar vann hann 20, gerði 13 jafntefli og tapaði 19 leikjum.