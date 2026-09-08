Rauða spjaldið sem Nökkvi fékk um helgina dregið til baka

Nökkvi Þeyr Þórisson verður gjaldgengur með Telstar gegn FC Twente á miðvikudag eftir að rauða spjaldið sem hann fékk gegn SC Cambuur var fellt niður.
Nökkvi var rekinn af velli á 22. mínútu í 2-2 jafntefli liðanna eftir brot og þurfti Telstar því að spila stóran hluta leiksins manni færri.
Nú hefur saksóknari hollenska knattspyrnusambandsins hins vegar ákveðið að aðhafast ekki frekar vegna atviksins og rauða spjaldið þar með fellt úr gildi.
Það eru góð tíðindi fyrir Telstar sem getur því teflt íslenska framherjanum fram gegn FC Twente.
Nökkvi er mikilvægur hluti af sóknarleik Telstar og því kærkomið fyrir liðið að þurfa ekki að taka út leikbann vegna atviksins gegn Cambuur.
Terechte rode kaart voor Nökkvi Thórisson? 🟥🧐#telcam pic.twitter.com/3e6lQoTJaD
— ESPN NL (@ESPNnl) September 6, 2026