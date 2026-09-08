Margir hissa á brotthvarfi Howe en félagið hafði undirbúið það í marga mánuði

Newcastle var búið að undirbúa mögulega brottför Eddie Howe í allt að níu mánuði áður en hann hætti óvænt í sumar.
Ross Wilson, íþróttastjóri Newcastle, segir félagið hafa unnið lengi að varaáætlun enda ljóst að Howe gæti yfirgefið félagið á einhverjum tímapunkti. Howe ákvað sjálfur að stíga til hliðar í júlí eftir tæp fimm ár í starfi.
„Við vissum alltaf hvert við ætluðum að stefna. Það þýðir ekki að Matthias (Jaissle) hafi alltaf verið maðurinn en hann var alltaf hluti af áætluninni,“ sagði Wilson.
Matthias Jaissle varð að lokum fyrir valinu og kom frá Al-Ahli í Sádi-Arabíu. Newcastle vildi fá þjálfara sem gæti byggt áfram á grunni Howe, spilað ákafan pressubolta og þróað áfram unga leikmenn.
Jaissle hefur byrjað vel og er liðið enn ósigrað undir hans stjórn eftir fyrstu fjóra leiki tímabilsins.