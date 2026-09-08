Manchester United að kaupa ungstirni Liverpool

Manchester United er að ganga frá kaupum á hinum 16 ára gamla Isaac Konde frá erkifjendunum í Liverpool.
Samkvæmt Fabrizio Romano hafa formleg skref vegna félagaskiptanna verið kláruð og því aðeins formsatriði að ganga frá samningnum.
Konde þykir afar efnilegur kantmaður og vakti athygli með U18 ára liði Liverpool á síðasta tímabili. Hann er fljótur, sterkur í einn á einn stöðum og getur leikið bæði á báðum köntum og sem miðherji.
United hefur undanfarin misseri lagt mikla áherslu á að sækja unga og efnilega leikmenn til félagsins.
Konde er ekki eini ungi leikmaðurinn sem United hefur sótt til nágrannaliða. Félagið hefur einnig samið við David Eze og Karim Cassim, sem áður voru hjá Manchester City.
Gert er ráð fyrir að Konde fari inn í U18 ára lið Manchester United undir stjórn Darren Fletcher.