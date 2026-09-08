Liverpool gerir svakalegan samning - Skilar töluvert meiri tekjum á næstu leiktíð

Liverpool hefur samið við Turkish Airlines um að verða aðalstyrktaraðili félagsins frá og með næsta tímabili.
Samningurinn er sagður vera að verðmæti um 300 milljónir punda og skila Liverpool meira en 60 milljónum punda á ári. Merki Turkish Airlines mun þá prýða treyjur karla-, kvenna- og akademíuliða félagsins.
Þar með lýkur 17 ára samstarfi Liverpool og Standard Chartered, sem hefur verið aðalstyrktaraðili félagsins frá árinu 2010. Sá samningur var talinn skila um 50 milljónum punda á ári.
Ben Latty, yfirmaður viðskiptamála hjá Liverpool, sagði þetta vera stóran áfanga fyrir félagið.
Turkish Airlines og Liverpool eiga einnig ákveðna tengingu í gegnum Istanbul, þar sem Liverpool vann einn eftirminnilegasta leik í sögu Meistaradeildarinnar árið 2005.
Standard Chartered mun þó áfram vera samstarfsaðili Liverpool þrátt fyrir breytinguna.