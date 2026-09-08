Líkir nýjasta leikmanni sínum við hest - „Sterkbyggður og getur vakið smá ótta líkamlega“

Luciano Spalletti, nýr þjálfari Juventus, hefur hrósað Nick Woltemade eftir að þýski framherjinn kom til félagsins á láni frá Newcastle.
Woltemade, sem er 24 ára, gekk til Juventus á lokadegi gluggans gegn 3,5 milljóna punda lánsgjaldi og lék sínar fyrstu mínútur í 1-1 jafntefli gegn AC Milan.
Spalletti fór óvenjulega leið í lýsingu sinni á Þjóðverjanum og líkti honum við Friesian-hest.
„Hann er stór og sterkbyggður og getur vakið smá ótta líkamlega, en svo er hann líka mjög ljúfur,“ sagði Spalletti.
Þjálfarinn hrósaði einnig fjölhæfni Woltemade og sagði hann geta bæði tekið þátt í spili og nýtt hæð sína og styrk framarlega á vellinum.
„Það er oft erfitt að finna þessa tvo eiginleika í sama leikmanni, en hann hefur hvort tveggja,“ sagði Spalletti.
Juventus mætir Sassuolo næst um helgina.