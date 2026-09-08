Leikmaður Liverpool varpar sprengju

Alexis Mac Allister segist mjög leiður yfir því að Liverpool hafi ekki enn boðið honum nýjan samning.
Þessi 27 ára gamli Argentínumaður á tæp tvö ár eftir af samningi sínum en Liverpool hefur framlengt við miðjumennina Dominik Szoboszlai og Ryan Gravenberch.
„Það gerir mig mjög, mjög leiðan. Ég sé Dominik og Ryan framlengja og er mjög ánægður fyrir þeirra hönd, en á sama tíma er ég svolítið leiður yfir því að hafa ekki fengið minn samning,“ segir Mac Allister og bætir við að það hafi komið til greina að fara í sumar vegna stöðunnar. Hann ætli hins vegar að gera allt fyrir félagið á meðan hann er þar.
„Stuðningsmennirnir þurfa ekki að hafa áhyggjur. Ég mun gefa mig allan fram á síðasta dag minn hér.“
Mac Allister hefur verið hjá Liverpool frá 2023 og varð Englandsmeistari með liðinu vorið 2025.