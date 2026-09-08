Katie Price sparkar eiginmanninum sem er kominn á bak við lás og slá - Yfirlýsingaglaður í vor en reyndist eiga 400 krónur

Katie Price hefur ákveðið að skilja við eiginmann sinn Lee Andrews eftir að hafa komist að því að ekkert væri til í því að hann væri moldríkur.
Andrews hafði haldið því fram að hann ætti um 50 milljónir dala. Vakti athygli í vor þegar hann sagðist þá ætla sér að kaupa hlut í knattspyrnufélaginu Chelsea, sem félagið hefur reyndar hafnað. Þegar málið var skoðað nánar reyndust aðeins þrír dollarar, um 400 krónur, á reikningi hans.
Hann hefur einnig sagst hafa unnið með Elon Musk og Kim Kardashian en er sakaður um að hafa notað gervigreindarmyndir til að láta líta út fyrir að hafa tengsl við þau.
Price og Andrews gengu í hjónaband fyrr á árinu en hann situr nú í fangelsi í Dúbaí. Fjöldi kvenna hefur sakað hann um fjársvik en Andrews neitar ásökununum.
The Sun segir Price hafa slitið sambandinu í gegnum WhatsApp og þegar leitað til skilnaðarlögfræðings í London.
„Ég hef verið höfð að fífli og þú ert ekki sá sem þú segist vera. Af hverju hefurðu logið að mér?“ á hún að hafa skrifað Andrews.