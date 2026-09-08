James Rodriguez á leið í fjórtánda félagið á ferlinum

James Rodriguez er mjög nálægt því að ganga til liðs við Avellino í ítölsku B-deildinni. Marca segir frá.
Þessi 35 ára gamli Kólumbíumaður er laus allra mála eftir stutta og misheppnaða dvöl hjá Minnesota United í Bandaríkjunum. Hann lék aðeins átta leiki fyrir félagið og skoraði ekkert mark.
Avellino spilar undir stjórn Alessandro Nesta, fyrrum varnarmanns AC Milan og ítalska landsliðsins..
Rodriguez hefur komið víða við á ferlinum og leikið meðal annars með Real Madrid, Bayern Munchen og Everton. Avellino yrði 14. félag hans á atvinnumannaferlinum.