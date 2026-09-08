Hörð mótmæli boðuð fyrir leik Manchester United gegn City á sunnudag

Stuðningsmenn Manchester United ætla að efna til mótmæla fyrir borgarslaginn gegn Manchester City á Old Trafford á sunnudag vegna harðra aðgerða félagsins gegn meintri miðasölu á svörtum markaði.
Mótmælahópurinn The 1958 segir félagið hafa gengið of langt og sakar United um að hafa bannað stuðningsmenn og beitt þá viðurlögum án þess að leggja alltaf fram skýr og sannfærandi gögn.
Hópurinn hefur hvatt stuðningsmenn til að safnast saman við Bishop Blaize-pöbbinn nálægt Old Trafford frá klukkan 15 á sunnudag.
Í yfirlýsingu segir að tryggir stuðningsmenn hafi í áratugi lagt tíma, peninga og tryggð í félagið og eigi skilið virðingu.
„Allir United-menn. Allir hópar. Ein rödd. Sýnið gögnin. Afnemið bönnin,“ segir meðal annars í yfirlýsingunni.
The 1958 segir að ef sterk gögn liggi fyrir um alvarleg brot eða skipulagða miðasölu eigi félagið einfaldlega að birta þau. Enginn dyggur stuðningsmaður eigi að vera talinn sekur án þess að fá sanngjarnt tækifæri til að skilja ásakanirnar og mótmæla þeim.