Hæstráðendur láta miðana frá sér svo eldra fólk komist að

Forráðamenn Como ætla að gefa frá sér miða sína á fyrsta Meistaradeildarleik í sögu félagsins svo eldri stuðningsmenn geti mætt á leikinn.
Como tekur á móti RB Leipzig á fimmtudag en eftirspurn eftir miðum hefur verið gríðarleg. Aðeins komast um ellefu þúsund áhorfendur á völlinn vegna krafna UEFA og seldist upp á leikinn.
Mirwan Suwarso, forseti Como, og fleiri stjórnendur félagsins hafa því ákveðið að gefa eftir sæti sín til stuðningsmanna sem fæddir eru árið 1950 eða fyrr.
„Við viljum að sætin fari til þeirra sem hafa beðið lengst, stuðningsmanna sem hafa fylgt Como í gegnum allar deildir og öll tímabil,“ sagði Suwarso.
Como hefur skotist hratt upp stjörnuhimininn undanfarin ár eftir að hafa tvívegis orðið gjaldþrota.
Liðið komst upp í Serie A árið 2024 undir stjórn Cesc Fabregas og tryggði svo Meistaradeildarsæti í vor á sínu öðru tímabili þar.