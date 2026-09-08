Haaland og Mbappe á skotskónum á opnunarkvöldi Meistaradeildarinnar

Meistaradeild Evrópu er farin af stað á ný og sex leikir fóru fram í kvöld.
Real Madrid vann Inter 2-1 í stórleik kvöldsins. Kylian Mbappe og Federico Valverde komu spænska liðinu í 2-0 á rúmum 20 mínútum en Carlos Augusto minnkaði muninn í seinni hálfleik.
Erling Braut Haaland skoraði þá bæði mörk Manchester City í 0-2 sigri á Porto og Aston Villa vann 2-3 sigur á Club Brugge með mörkum John McGinn, Emi Buendia og nýja mannsins, Nicolas Jackson.
Hákon Arnar Haraldsson lék allan leikinn í tapi Lille gegn Real Betis, en hér að neðan eru öll úrslit kvöldsins.
AEK 1-0 LASK
Club Brugge 2-3 Aston Villa
Dortmund 3-2 Villarreal
Porto 0-2 Manchester City
Lille 2-3 Real Betis
Real Madrid 2-1 Inter