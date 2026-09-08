Gleðitíðindi úr Garðabæ

Nýtt gervigras hefur verið lagt á Samsungvöllinn í Garðabæ og hann tilbúinn til notkunar.
Þetta staðfestir félagið á samfélagsmiðlum, en karla- og kvennalið Stjörnunnar hafa spilað síðustu leiki inni í Miðgarði, sem hefur verið töluvert gagnrýnt.
Tilkynning Stjörnunnar:
Valdemar Einarsson, vallarstjóri var að skoða nýja grasið í gærkvöldi og náði þessari frábæru mynd af vellinum rétt eftir klukkan 21:30.
Við tökum vel á móti ykkur í síðustu leikjum sumarsins á Samsungvelli en næsti leikur er einmitt á sunnudaginn næstkomandi þegar strákarnir fá ÍBV aftur í heimsókn.
SKÍNI STJARNAN