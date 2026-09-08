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DV
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Gleðitíðindi úr Garðabæ

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 8. september 2026 18:00
Besta deildin Stjarnan
Mynd: DV/KSJ

Nýtt gervigras hefur verið lagt á Samsungvöllinn í Garðabæ og hann tilbúinn til notkunar. 

Þetta staðfestir félagið á samfélagsmiðlum, en karla- og kvennalið Stjörnunnar hafa spilað síðustu leiki inni í Miðgarði, sem hefur verið töluvert gagnrýnt.

Tilkynning Stjörnunnar:

Valdemar Einarsson, vallarstjóri var að skoða nýja grasið í gærkvöldi og náði þessari frábæru mynd af vellinum rétt eftir klukkan 21:30. 

Við tökum vel á móti ykkur í síðustu leikjum sumarsins á Samsungvelli en næsti leikur er einmitt á sunnudaginn næstkomandi þegar strákarnir fá ÍBV aftur í heimsókn.

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