Gefur sjálfri sér tíu í einkunn í svefnherberginu - Myndir úr fjallaferð vekja mikla athygli

Ítalska sjónvarpskonan Diletta Leotta hefur aftur vakið athygli, bæði fyrir myndir sínar á samfélagsmiðlum og hreinskilin ummæli um kynlífið með eiginmanni sínum, Loris Karius.
Leotta, sem starfar fyrir DAZN á Ítalíu, birti nýlega myndir úr síðsumarfríi þar sem hún naut lífsins í fjöllunum. Hún er með um 9,3 milljónir fylgjenda á Instagram og færslurnar vöktu mikla athygli.
Mesta athygli hefur þó vakið það sem hún áður sagði um kynlífið með Karius, fyrrum markverði Liverpool og Newcastle.
„Í rúminu gef ég mér 10 af 10,“ sagði Leotta og líkti sér við Etnu á Sikiley vegna „hitans“. Þegar hún var spurð um uppáhalds kynlífsstellinguna svaraði hún að hún vildi frekar nota hugmyndaflugið og prófa alltaf eitthvað nýtt.
Parið gæti þó þurft að vera talsvert í sundur næstu misseri þar sem Leotta starfar áfram á Ítalíu en Karius leikur nú með Schalke í Þýskalandi