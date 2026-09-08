Fólk í áfalli eftir að vinsæll maður í samfélaginu féll skyndilega frá við óhugnanlegar aðstæður

Argentínski knattspyrnumaðurinn Gerardo Manghi er látinn, 43 ára að aldri, eftir að hafa hnigið niður í leik um helgina.
Manghi var að spila með Bajo Colola gegn Bella Vista í öldungadeild í San Juan-héraði þegar hann hneig skyndilega til jarðar í seinni hálfleik.
Leikmenn beggja liða komu honum strax til aðstoðar og var hann fluttur á sjúkrahús í Rodeo. Þar reyndu læknar að bjarga honum en án árangurs.
Manghi var vel þekktur og vinsæll í knattspyrnusamfélaginu á svæðinu og lék reglulega í öldungadeildinni.
Ekki hefur verið gefin út opinber dánarorsök.