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DV
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Fólk í áfalli eftir að vinsæll maður í samfélaginu féll skyndilega frá við óhugnanlegar aðstæður

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Þriðjudaginn 8. september 2026 21:28

Argentínski knattspyrnumaðurinn Gerardo Manghi er látinn, 43 ára að aldri, eftir að hafa hnigið niður í leik um helgina.

Manghi var að spila með Bajo Colola gegn Bella Vista í öldungadeild í San Juan-héraði þegar hann hneig skyndilega til jarðar í seinni hálfleik.

Leikmenn beggja liða komu honum strax til aðstoðar og var hann fluttur á sjúkrahús í Rodeo. Þar reyndu læknar að bjarga honum en án árangurs.

Manghi var vel þekktur og vinsæll í knattspyrnusamfélaginu á svæðinu og lék reglulega í öldungadeildinni.

Ekki hefur verið gefin út opinber dánarorsök.

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