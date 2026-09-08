Boðar það að Newcastle þurfi að halda áfram að selja lykilmenn

Newcastle United mun þurfa að halda áfram að selja verðmæta leikmenn á næstu árum ef félagið ætlar að ná metnaðarfullum markmiðum sínum fyrir árið 2030.
Félagið fékk um 228 milljónir punda inn í sumar með sölu á Bruno Guimaraes, Anthony Gordon og Sandro Tonali. Á sama tíma eyddi Newcastle 266,6 milljónum punda í átta nýja leikmenn, alla 24 ára eða yngri.
Ross Wilson, íþróttastjóri Newcastle, segir slíka leikmannaveltu nauðsynlega fyrir félag sem vill ná árangri í ensku úrvalsdeildinni.
„Ef þú vilt vera farsælt félag í úrvalsdeildinni þarftu að eiga viðskipti með leikmenn. Ef þú gerir það ekki eru miklar líkur á að þú festist,“ sagði Wilson.
Newcastle hefur þó einnig lagt áherslu á að halda í lykilmenn. Harvey Barnes og Lewis Miley skrifuðu undir nýja samninga í sumar og viðræður standa yfir við Lewis Hall, sem Manchester United hefur áhuga á.
Wilson segir markmiðið vera að halda sterkum kjarna, en viðurkennir að leikmannahópurinn árið 2030 verði óhjákvæmilega mjög frábrugðinn þeim sem er til staðar núna.