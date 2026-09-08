Benzema mátaður við enska boltann af furðulegum ástæðum

Karim Benzema er orðaður við endurkomu í Evrópuboltann, nánar til tekið Newcastle vegna tengsla félagsins við opinbera fjárfestingasjóð Sádi-Arabíu (PIF).
Hinn 38 ára gamli Benzema er samningslaus eftir að hafa yfirgefið Al-Hilal í sumar en er þó samningsbundinn Sádi-Arabíu að því leyti að hann skrifaði undir hjá PIF sem sendiherra.
Þetta kom meðal annars í veg fyrir endurkomu hans til Lyon í sumar. Benzema var sagður tilbúinn að spila launalaust fyrir uppeldisfélag sitt en samningar hans í Sádi-Arabíu gerðu félagaskiptin ómöguleg.
Newcastle er að meirihluta í eigu PIF og gæti því verið möguleiki fyrir Benzema að fara þangað, vilji hann snúa aftur til Evrópu án þess að fórna samningnum við sjóðinn.