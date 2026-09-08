Albert stal fyrirsögnunum - Sjáðu forsíðu ítalska stórblaðsins

Albert Guðmundsson fer heldur betur af stað með krafti í búningi Lazio en það tók hann aðeins nokkrar mínútur að skora fyrir liðið.
Albert kom inn á sem varamaður og skoraði skömmu síðar sigurmark Lazio gegn Udinese í sínum fyrsta leik eftir komuna frá Fiorentina á mánudagskvöldið.
Albert prýddi svo forsíðu Corriere dello Sport, afar vinsæls íþróttablaðs á Ítalíu, með fyrirsögninni: GUD NIGHT, með vísan í eftirnafn hans.
Faðir Alberts, Guðmundur Benediktsson, vakti athygli á þessu á samfélagsmiðlinum X, eins og sjá má hér neðar.
Albert kom á láni frá Fiorentina með kaupmöguleika upp á 12 milljónir evra næsta sumar. Hann hefur getið sér gott orð á Ítalíu undanfarin ár og var á mála hjá Genoa áður en hann fluttist búferlum til Flórens.
— Gummi Ben 🎙️ (@GummiBen) September 8, 2026