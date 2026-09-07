Xabi Alonso viðurkennir mistök í starfi hjá Chelsea

Xabi Alonso, stjóri Chelsea, hefur viðurkennt að hann hafi flýtt endurkomu Moises Caicedo of mikið eftir meiðsli.
Caicedo lék sinn fyrsta leik á tímabilinu í 4-3 sigri Chelsea á Brighton og kom inn á sem varamaður á 68. mínútu. Aðeins 14 mínútum síðar þurfti hann hins vegar að fara aftur af velli vegna sömu vöðvameiðsla og höfðu haldið honum frá keppni.
Meiðslin urðu til þess að Caicedo missti af 2-1 tapi Chelsea gegn Arsenal.
„Sennilega settum við hann of snemma inn í síðasta leik og ég vil ekki gera sömu mistök aftur,“ sagði Alonso.
Hann bætti við að meiðslin væru ekki talin alvarleg til lengri tíma, en Chelsea muni ekki taka óþarfa áhættu.
Alonso sagði jafnframt að Caicedo væri lykilmaður og að Chelsea væri einfaldlega sterkara lið þegar hann væri heill.