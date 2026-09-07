Vekur gríðarlega athygli með myndum frá ströndinni - Líkt við aðra mjög þekkta konu

Hin albanska Eva Murati hefur vakið mikla athygli fyrir störf sín í sjónvarpi í heimalandinu undanfarið og einnig haslað sér völl sem áhrifavaldur.
Hin 31 árs gamla Murati stýrir til að mynda umfjöllun um Meistaradeildina í Albaníu og fer fylgjendahópur hennar stækkandi á samfélagsmiðlum.
Bresk götublöð líkja henni við Lauru Woods, sjónvarpskonu þar í landi sem er vinsæl í starfi sínu og einnig á samfélagsmiðlum.
Murati birti myndir frá ströndinni í Albaníu á dögunum og hafa þær vakið lukku, en myndirnar eru hér að neðan.
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