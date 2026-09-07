Uppljóstra því hvað stóð á miðanum sem Alonso sendi inn á völlinn

Xabi Alonso, stjóri Chelsea, reyndi að breyta leik liðsins á lokamínútunum í 2-1 tapinu gegn Arsenal með því að senda taktísk skilaboð inn á völlinn.
Alonso lét Danny Welbeck, sem kom inn á sem varamaður seint í leiknum, taka með sér samanbrotið blað til Reece James.
Myndavélar Sky Sports náðu því þegar James og Cole Palmer skoðuðu miðann á 88. mínútu.
Á blaðinu mátti sjá teikningu af leikkerfi með þremur leikmönnum fremst á vellinum, þegar Chelsea freistaði þess að jafna metin.
Liðið hafði byrjað leikinn með Morgan Rogers, Joao Pedro og Palmer í fremstu víglínu, þannig að líklegt er að Alonso hafi fyrst og fremst verið að breyta uppstillingu miðju og varnar.
Chelsea náði þó ekki að finna jöfnunarmarkið og þurfti að sætta sig við 2-1 tap á Emirates.