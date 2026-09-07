Þetta eru áhyggjur Neville af United liðinu - Nefnir þrjá sem gerðu mistök um helgina

Gary Neville hefur miklar áhyggjur af varnarleik Manchester United eftir 2-2 jafnteflið gegn Everton á sunnudag.
United hefur nú fengið á sig tvö mörk í öllum þremur leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Liðið hefur eina sigur, eitt jafntefli og eitt tap og situr í 11. sæti.
„Manchester United fær á sig tvö mörk í leik. Þú getur ekki gert það,“ sagði Neville í hlaðvarpi sínu.
Neville var sérstaklega ósáttur við jöfnunarmark Ainsley Maitland-Niles undir lok leiksins. Hann benti á að Patrick Dorgu hefði hlaupið of framarlega, Andrey Santos hefði ekki lokað svæðinu nægilega hratt og Leny Yoro hefði verið of djúpur og þröngur.
„Þeir hefðu getað stöðvað þetta miklu fyrr. United var einfaldlega ekki skipulagt síðustu mínúturnar,“ sagði Neville.
Hann telur einnig að skortur á breidd í vörninni geti reynst dýrkeyptur. Matthijs de Ligt er enn frá vegna langtímameiðsla og Neville segir Michael Carrick ekki hafa mörg úrræði til að breyta varnarlínunni.
„Ég held að þetta vandamál fari ekki bara í burtu. Það er það sem ég óttast mest,“ sagði Neville.
Carrick tók undir að liðið verði að bæta sig varnarlega.
„Við getum ekki hunsað þetta. Við þurfum að fá færri mörk á okkur til að gefa okkur betri möguleika á að vinna leiki,“ sagði hann.