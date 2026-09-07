Þarf að dúsa í fangelsi fram yfir áramót hið minnsta

Joey Barton, fyrrverandi leikmaður Manchester City og enska landsliðsins, verður áfram í gæsluvarðhaldi fram að réttarhöldum á næsta ári eftir að beiðni um lausn gegn tryggingu var hafnað.
Barton, 44 ára, er ákærður fyrir að hafa valdið Kevin Lynch, 51 árs, alvarlegum líkamsmeiðingum af ásetningi á Huyton and Prescot golfklúbbnum í Merseyside þann 8. mars.
Málið átti upphaflega að fara fyrir dóm í síðustu viku en réttarhöldunum var frestað til 8. mars 2027.
Barton kom fyrir dómara í gegnum fjarfundarbúnað frá HMP Liverpool. Dómari hafnaði endurnýjaðri beiðni um lausn gegn tryggingu og verður Barton því áfram í haldi.
Samkvæmt ákæru á árásin að hafa átt sér stað eftir að Barton og Lynch höfðu drukkið saman á golfklúbbnum. Lynch er sagður hafa hlotið alvarleg meiðsli á auga.
Vörn Barton óskaði eftir frestun svo hægt væri að hafa samband við möguleg ný vitni og saksóknari mótmælti því ekki.
Barton lék á ferlinum meðal annars með Newcastle, QPR, Rangers, Burnley og Marseille. Hann hefur einnig stýrt Fleetwood Town og Bristol Rovers.