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Þarf að dúsa í fangelsi fram yfir áramót hið minnsta

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 8. september 2026 10:00

Joey Barton, fyrrverandi leikmaður Manchester City og enska landsliðsins, verður áfram í gæsluvarðhaldi fram að réttarhöldum á næsta ári eftir að beiðni um lausn gegn tryggingu var hafnað.

Barton, 44 ára, er ákærður fyrir að hafa valdið Kevin Lynch, 51 árs, alvarlegum líkamsmeiðingum af ásetningi á Huyton and Prescot golfklúbbnum í Merseyside þann 8. mars.

Málið átti upphaflega að fara fyrir dóm í síðustu viku en réttarhöldunum var frestað til 8. mars 2027.

Barton kom fyrir dómara í gegnum fjarfundarbúnað frá HMP Liverpool. Dómari hafnaði endurnýjaðri beiðni um lausn gegn tryggingu og verður Barton því áfram í haldi.

Samkvæmt ákæru á árásin að hafa átt sér stað eftir að Barton og Lynch höfðu drukkið saman á golfklúbbnum. Lynch er sagður hafa hlotið alvarleg meiðsli á auga.

Vörn Barton óskaði eftir frestun svo hægt væri að hafa samband við möguleg ný vitni og saksóknari mótmælti því ekki.

Barton lék á ferlinum meðal annars með Newcastle, QPR, Rangers, Burnley og Marseille. Hann hefur einnig stýrt Fleetwood Town og Bristol Rovers.

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