Snúin staða hjá syni Eiðs Smára í Svíþjóð - Hann hefur trú á því að hlutirnir fari að detta með sér

Daníel Tristan Guðjohnsen virðist vera kominn í sterkari stöðu hjá Malmö FF eftir að Erik Botheim var seldur til Viking Stavanger á dögunum.
Daníel, leikmaður Malmö í sænsku úrvalsdeildinni, hefur fengið takmörkuð tækifæri í ár. Hann hefur aðeins byrjað einn leik og komið tíu sinnum inn á sem varamaður.
Hinn tvítugi framherji var nálægt því að yfirgefa Malmö í sumar. Arminia Bielefeld í þýsku B-deildinni vildi fá hann á láni og Daníel var jákvæður gagnvart því, en Malmö vildi ekki sleppa honum á meðan framtíð Botheim var óljós.
„Fyrir nokkrum vikum fannst mér Bielefeld vera góður kostur. En nú höfum við selt Erik og þá erum við bara ég og Diego García. Það opnar aðeins á fleiri mínútur fyrir mig og mér líður vel hér núna,“ sagði Daníel við Fotbollskanalen.
Hann viðurkenndi að mögulegt hefði verið að hann færi jafnvel á lokadegi félagaskiptagluggans, en hann væri nú fullkomlega einbeittur að Malmö.
Diego García er talinn líklegur til að vera fyrsti kostur í fremstu víglínu eftir að hafa skorað þrjú mörk í átta leikjum, en Gaute Helstrup, þjálfari Malmö, segir Daníel eiga góða möguleika á auknu hlutverki.
„Við trúum mikið á að hann geti staðið sig vel og lagt mikið til hjá okkur,“ sagði Helstrup.
Þjálfarinn hrósaði einnig eiginleikum Daníels og sagði hann hafa styrk, leikskilning og mörk í sér. „Hann er ungur en mjög þroskaður miðað við 20 ára aldur. Hann hefur mikla möguleika og mikla möguleika á að þróast enn frekar,“ sagði Helstrup.