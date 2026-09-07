Segir alla létta í herbúðum Arsenal eftir síðasta tímabil

David Raya segir sjálfstraustið hjá Arsenal vera mikið eftir að liðið vann enska meistaratitilinn á síðasta tímabili.
Arsenal hefur byrjað tímabilið af krafti og vann Chelsea 2-1 um helgina með mörkum frá Martin Odegaard og Kai Havertz. Liðið hefur þar með unnið fyrstu þrjá deildarleiki sína.
„Að vinna deildina eftir svona mörg ár og eftir að hafa verið svo nálægt gefur manni létti og aukið sjálfstraust,“ sagði Raya.
Hann sagði sigurinn á Manchester City í Community Shield einnig hafa gefið liðinu aukinn kraft fyrir tímabilið.
„Við vitum hversu góðir við erum. Við vitum að við getum unnið alla í þessari deild,“ bætti markvörðurinn við.
Bruno Guimaraes tók undir og sagði Arsenal jafnvel vera að spila betur en á síðasta tímabili.
„Þetta er bara byrjunin. Það er mikið eftir,“ sagði Brasilíumaðurinn.