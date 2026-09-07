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DV
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Samningslaus reynslubolti orðaður við City og Liverpool

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 7. september 2026 20:00
Getty Images

Liverpool og Manchester City býðst að semja við Dani Carvajal, fyrrum leikmann Real Madrid til margra ára.

Teamtalk heldur þessu fram, en hægri bakvörðurinn reynslumikli varð samningslaus á Spáni í sumar og má því semja við nýtt félag þó svo að félagaskiptaglugganum hafi verið lokað. 

Jeremie Frimpong hefur fengið mikla gagnrýni í stöðu hægri bakvarðar hjá Liverpool og gæti félagið því skoðað þennan möguleika, en sem fyrr segir er City einnig inni í myndinni.

Hinn 34 ára gamli Carvajal vann Meistaradeildina sex sinnum og varð Spánarmeistari fjórum sinnum á tíma sínum í Madríd.

 

 

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