Samningslaus reynslubolti orðaður við City og Liverpool

Liverpool og Manchester City býðst að semja við Dani Carvajal, fyrrum leikmann Real Madrid til margra ára.
Teamtalk heldur þessu fram, en hægri bakvörðurinn reynslumikli varð samningslaus á Spáni í sumar og má því semja við nýtt félag þó svo að félagaskiptaglugganum hafi verið lokað.
Jeremie Frimpong hefur fengið mikla gagnrýni í stöðu hægri bakvarðar hjá Liverpool og gæti félagið því skoðað þennan möguleika, en sem fyrr segir er City einnig inni í myndinni.
Hinn 34 ára gamli Carvajal vann Meistaradeildina sex sinnum og varð Spánarmeistari fjórum sinnum á tíma sínum í Madríd.