Salah fer á kostum og slær met

Mohamed Salah heldur áfram að fara á kostum með Trabzonspor og hefur nú slegið met í tyrknesku úrvalsdeildinni.
Egyptinn skoraði eitt mark og lagði upp annað í 5-0 sigri á Genclerbirligi um helgina. Salah hefur þar með skorað fjögur mörk í fyrstu þremur byrjunarliðsleikjum sínum í deildinni.
Hann er fyrsti erlendi leikmaður Trabzonspor sem nær því frá því Opta hóf skráningu í tyrknesku deildinni tímabilið 2000-2001.
Salah gekk til liðs við Trabzonspor í sumar eftir níu ár hjá Liverpool og samdi til tveggja ára.
Trabzonspor er með sjö stig eftir fyrstu fjóra leiki tímabilsins og situr í fjórða sæti.