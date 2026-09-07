Rifta samningi hans eftir stormasamt ár

Edu Gaspar er hættur hjá Nottingham Forest eftir rúmlega ársdvöl hjá félaginu.
Þessi 48 ára gamli Brasilíumaður var yfirmaður knattspyrnumála hjá félagasamsteypu Evangelos Marinakis, sem auk Forest á Olympiacos og Rio Ave. BBC segir að samningi hans hafi verið rift.
Staða Edu hafði verið í óvissu frá því að honum lenti saman við Nuno Espirito Santo, sem var rekinn í september á síðasta ári. Edu hefur ekki sést á leik hjá Forest síðan í febrúar og brottför hans hafði því legið í loftinu.
Edu kom til Forest sumarið 2025 eftir sex ár hjá Arsenal, þar sem hann varð fyrstur til að gegna stöðu yfirmanns íþróttamála hjá félaginu og réð meðal annars Mikel Arteta sem stjóra.
Forest hyggst ekki ráða beinan arftaka Edu en George Syrianos, yfirmaður knattspyrnumála, tekur við verkefnum hans.