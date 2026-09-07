Reyndu við Norðmanninn á lokadögum gluggans

Chelsea kannaði möguleikann á að kaupa Sander Berge frá Fulham undir lok félagaskiptagluggans. BBC segir frá.
Chelsea leitaði að miðjumanni þar sem ljóst var að Enzo Fernandez væri á leið til Manchester City fyrir 125 milljónir punda. Félagið gerði þó aldrei formlegt tilboð í Berge enda Fulham ekki tilbúið að selja Norðmanninn.
Chelsea sneri sér þess í stað að Lamine Camara hjá Monaco og Manu Kone hjá Roma. Samkomulag náðist um 47 milljóna punda kaup á Camara en skiptin klikkuðu svo á ögurstundu undir lok félagaskiptagluggans.
Chelsea mun að öllum líkindum reyna að kaupa arftaka Fernandez í janúar.