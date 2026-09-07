Ný byltingarkennd tækni á leið í loftið fyrir íslenskan fótbolta - Heimir Hallgríms og fleiri koma að málinu

Nýr íslenskur vettvangur fyrir þróun leikmanna, þjálfara og knattspyrnufélaga
Bubka Sports Lab er nýr íslenskur vettvangur sem hefur það að markmiði að færa saman leikmenn, þjálfara, sérfræðinga og knattspyrnufélög og gera sérhæfða þekkingu, þjálfun, fræðslu og þjónustu aðgengilega á einum stað.
Hugmyndin byggir á einfaldri staðreynd: innan íslenskrar knattspyrnu er mikil þekking til staðar en hún er dreifð og aðgengi að sérhæfðri þjónustu getur verið mismunandi eftir aðstæðum, tengslum og fjármagni.
Á sama tíma hafa knattspyrnufélög takmarkaðan tíma, mannafla og fjármagn til að sinna öllum þeim þáttum sem geta skipt máli í þróun hvers leikmanns og þjálfara.
Fyrir hverja?
Bubka Sports Lab er byggt upp fyrir leikmenn, þjálfara og knattspyrnufélög.
Leikmenn geta sótt sérhæfða þjálfun og þjónustu út frá eigin þörfum og markmiðum.
Þjálfarar geta nálgast fræðslu, verkfæri og sérfræðiþekkingu og jafnframt miðlað eigin þekkingu í gegnum vettvanginn.
Knattspyrnufélög geta nýtt Bubka Sports Lab til að styðja enn frekar við leikmenn og þjálfara, efla afreksstarf og auka aðgengi að sérfræðingum án þess að þurfa að byggja alla þjónustuna upp innan félagsins.
Fjölbreytt sérfræðiþjónusta
Á Bubka Sports Lab verður hægt að nálgast fjölbreytta þjónustu sem tengist þróun knattspyrnufólks.
Fyrir iðkendur geta þeir sótt sér: Afreksþjálfun, Sérhæft styrktarprógram, næringarfræði, íþróttasálfræði, svefnsálfræði, hlaupaþjálfun, markmannsþjálfun, Batta-þjálfun, plýómetrískar æfingar, sjúkraþjálfun og fleira:
Fyrir þjálfara: Leikstíls-gerð, leikgreining, ársáælun, kennsla á Spiideo, Sideline, GPS, Powerpoint, kennsla á yngri leikmönnum, sérhæfð þjálfun, og fleira
Fyrir liðin: Tilboðspakkar fyrir leikmenn, fyrirlestrar og kennsla fyrir félögin, og fleira
Að verkefninu koma helstu þjálfarar landsins, sérfræðingar með reynslu úr íslenskri afreks- og atvinnumennsku og sérfræðingar með sérþekkingu á ólíkum þáttum leiksins.
Kjarninn: Einstaklingsmiðuð þróun
Hefðbundnar liðsæfingar verða áfram grunnurinn að starfi knattspyrnufélaga. Innan þeirra er hins vegar ekki alltaf hægt að sinna öllum þörfum hvers einstaklings.
Leikmaður getur til dæmis þurft að leggja aukna áherslu á styrk, hraða, tækni, næringu, svefn eða andlega þáttinn á meðan annar leikmaður hefur allt aðrar þarfir.
Bubka Sports Lab er hugsað sem viðbót við það öfluga starf sem þegar fer fram innan félaganna, þar sem einstaklingurinn getur sótt þá sérhæfingu sem hann þarf á hverjum tíma.
Ekki aðeins fyrir afreksleikmenn
Markmiðið er að sérhæfð þekking og þjónusta verði ekki aðeins aðgengileg þeim sem þegar eru komnir langt í knattspyrnu.
Bubka Sports Lab er ætlað knattspyrnufólki með ólíkan bakgrunn, markmið og þarfir. Í verkefninu er lögð áhersla á að þjónustan geti nýst fólki óháð aldri, kyni, getu eða menntun.
Stafrænn vettvangur
Stór hluti verkefnisins er stafrænn. Þar verður hægt að halda utan um þjónustu, námskeið, bókanir og samskipti á einum stað.
Til lengri tíma er jafnframt stefnt að uppbyggingu gagnabanka, mælingum, einstaklingsgreiningum og stafrænni fræðslu. Markmiðið er að nýta tæknina til að gera sérhæfða þekkingu aðgengilegri fyrir knattspyrnufólk óháð staðsetningu.
Hvenær hefst verkefnið?
Bubka Sports Lab fer af stað 20. September 2026
Við opnun verður þjónustan kynnt nánar ásamt þeim þjálfurum og sérfræðingum sem koma að verkefninu.
Markmiðið
Langtímamarkmiðið er að byggja upp sterkari og aðgengilegri þróunarvettvang fyrir íslenska knattspyrnu.
Helstu markmið verkefnisins eru:
- Gera sérfræðiþekkingu aðgengilegri. Leikmenn og þjálfarar eiga að geta nálgast sérhæfða þekkingu og þjónustu með einfaldari hætti en áður.
- Styðja við einstaklingsmiðaða þróun leikmanna. Leikmenn hafa ólíka styrkleika, veikleika og þarfir. Markmiðið er að auðvelda þeim að vinna markvisst með þá þætti sem skipta mestu máli fyrir þeirra eigin þróun.
- Styðja við starf knattspyrnufélaganna. Bubka Sports Lab er hugsað sem viðbót við starf félaganna en ekki samkeppni við það. Félög standa oft frammi fyrir takmörkuðum tíma, fjármagni, mannafla og aðgengi að sérfræðingum. Markmiðið er að hjálpa þeim að auka þjónustu við iðkendur og þjálfara án þess að þurfa að byggja alla sérfræðiþjónustu upp sjálf.
- Efla afreksstarf á Íslandi. Verkefnið á að hjálpa félögum að skapa faglegra og markvissara þróunarumhverfi og styðja betur við efnilega leikmenn.
- Efla faglega þróun þjálfara. Þjálfarar eiga að fá aðgang að sérfræðiþekkingu, fræðslu og verkfærum sem geta hjálpað þeim að auka þekkingu sína og bæta gæði þjálfunar.
- Nýta betur þá þekkingu sem þegar er til í íslenskri knattspyrnu. Sérfræðingar og þjálfarar með sérþekkingu á ákveðnum sviðum fá vettvang til að miðla henni til stærri hóps.
- Tengja saman ólíka þætti þróunar leikmannsins. Knattspyrnuþjálfun er aðeins einn hluti heildarmyndarinnar. Líkamleg þjálfun, tækni, næring, svefn, sálfræði, endurheimt, mælingar og fleiri þættir geta allir haft áhrif á þróun og frammistöðu.
- Færa þróunina frá ágiskunum yfir í markvissari vinnu. Með mælingum, endurgjöf og samanburði er hægt að hjálpa leikmönnum og þjálfurum að sjá betur hvar leikmaður stendur, hverjir styrkleikar hans eru og hvað þarf að bæta.
- Nýta tæknina til að minnka hindranir. Með stafrænum vettvangi, fræðslu og gagnagrunni er hægt að gera þjónustu og þekkingu aðgengilegri óháð því hvar einstaklingurinn eða félagið er staðsett.
- Skapa ný tækifæri fyrir þjálfara og sérfræðinga. Vettvangurinn á einnig að gefa þeim möguleika á að byggja upp eigin sérsvið, stjórna vinnufyrirkomulagi sínu og skapa sér tekjur með því að miðla þekkingu sinni.
- Hjálpa fleiri íslenskum leikmönnum að ná lengra. Til lengri tíma er hugsunin að betra aðgengi að sérhæfðri þjálfun, fræðslu og sérfræðingum geti styrkt þróunarferli leikmanna og aukið möguleika þeirra á að ná sínum markmiðum.
Heimir Hallgrímsson
Bubka spurningar:
- Telur þú Bubka Sports Lab vera góða viðbót inn í íslenska knattspyrnu?
Svar: Klárlega. Fyrir iðkendur er gott að hafa yfirsýn yfir það sem er í boði þegar kemur að aukaæfingum. Sérstaklega fyrir þau áhugasömustu og efnilegustu. Fyrir þjálfara er þetta nýtt og þarft verkfæri. Nú geta þjálfarar fengið sérfræðiþekkingu frá okkar bestu þjálfurum á mörgum sviðum þjálfunar. Enginn þjálfari er góður á öllum sviðum og því gott að geta fengið hjálp frá okkar fremsta fólki á sérsviðum í þjálfun. Fyrir félögin er gott að geta bókað námskeið fyrir iðkendur eða þjálfara félagsins (alla á sama tíma). Þetta mun klárlega bæta þjálfun á Íslandi. Bubka Sports Lab er góð viðbót og stuðningur við þá þjálfaramenntun og endurmenntun sem KSÍ hefur haldið vel utan um síðustu ár.
- Hver er þín skoðun á þjónustunni fyrir iðkendur inn á Bubka Sports Lab?
Svar: Þeir iðkendur sem eru efnilegastir og áhugasamastir vilja meiri kennslu. Oftast er þörfin meiri en félögin geta og mega bjóða upp á. Nú geta þessir iðkendur fengið mælingar og mat á því hvað það er sem þau þarfnast mest. Ekki bara skráð sig á það sem er í boði hverju sinni. Aukaæfingin ætti því að verða markvissari.
- Hver er þín skoðun á þjónustu fyrir þjálfara og hvernig telur þú hana hagnast þjálfurum hér á landi?
Svar: Ég vildi að þetta hefði verið í boði fyrir nokkrum árum. Þjálfun er alltaf að breytast og kröfurnar eru alltaf að aukast. Í dag þarf þjálfari að hafa meiri þekkingu en áður fyrr. Tækniþekking er orðin stór þáttur í starfi þjálfarans. Eðlilega eru þjálfarar mis góðir á því sviði eins og öðrum. Því er gott að geta leitað til þeirra sem eru okkur fremri, hvort sem það er tækniþekking, styrktarþjálfun, sálfræði, næringarfræði eða á öðrum sviðum.
- (Telur þú) Teluru að þjónustan hjá Bubka Sports Lab geta nýst knattspyrnufélögum hér á landi? ef svo hvernig?
Svar: Ég veit að íslensk félög eru mjög metnaðarfull og vilja bæta allt í umhverfinu sínu. Oft er erfitt að finna þá hjálp sem er nauðsynlegust þegar kemur að þjálfunarþættinum. Nú eru flest lið með yfirþjálfara og nokkur komin með yfirmenn knattspyrnumála. Þeirra starf er að meta hvað í faglega starfinu þarf að bæta. Með aðgengi að okkar fremstu þjálfurum á hinum ýmsu faglegu sviðum þjálfunar verður starf þeirra auðveldara. Þjálfaranámskeið KSÍ eru miðuð við þá þjálfaragráðu sem hver og einn þjálfari hefur. Af þeim sökum er mjög erfitt fyrir félag að bæta einhvern þátt í faglega starfinu fyrir alla þjálfara félagsins á sama tíma.
Nú hefur félagið tækifæri að bæta alla þjálfara félagsins á sama tíma, hvort sem það er á tæknisviði, markvissari árs áætlun, styrktarþjálfun, afreksþjálfun osfrv. Mörg félög á landinu (sérstaklega þau smærri) hafa ekki getu til að ráða þjálfara (td styrktarþjálfara eða yfirþjálfara) í fullt starf geta nú fengið sérfræðiþekkingu í stuttan tíma og þannig bætt þjálfara og þjálfun félagsins í þeim þætti. Þar sem mörgum félögum reynist erfitt að veita meiri þjónusta og aukna afreksþjálfun fyrir sína efnilegustu og áhugasömustu leikmenn er Bubka Sports Lab svarið. Aukaæfingin er færð frá félaginu til okkar færustu þjálfara á landinu. Afreksæfingin mun bæta leikmenn félagsins.
Nafn: Arnar Bergmann Gunnlaugsson
Bubka spurningar:
- Telur þú Bubka Sports Lab vera góða viðbót inn í íslenska knattspyrnu?
Svar: já það tel ég
- Hver er þín skoðun á þjónustunni fyrir iðkendur inn á Bubka Sports Lab?
Svar: Ekki komin reynsla en lítur vel út og það eru fagfólk á bakvíð síðuna þ.a iðkendur ættu að lika vel við þjónustuna og vonandi nýta hana vel til að bæta sig.
- Hver er þín skoðun á þjónustu fyrir þjálfara og hvernig telur þú hana hagnast þjálfurum hér á landi?
Svar: Sama svar og að ofan , bæta við að hérna er komin platform til að færa starf þjálfara inní áhugaverðar víddir sniðið af áhuga og þörfum hvers og eins
Teluru að þjónustan hjá Bubka Sports Lab geta nýst knattspyrnufélögum hér á landi? ef svo hvernig?
Svar: þjónustan mun verða margvísleg þ.a tel að öll félög ættu að finna eitthvað við sitt hæfi frá næringu yfir í fyrilestra og allt þar á milli
Nafn: Elísabet Gunnarsdóttir
Bubka spurningar:
1. Telur þú Bubka Sports Lab vera góða viðbót inn í íslenska knattspyrnu?
Svar: Já frábær viðbót, akkúrat það sem vantaði á markaðinn.
2. Hver er þín skoðun á þjónustunni fyrir iðkendur inn á Bubka Sports Lab?
Svar: þetta gefur leikmanni tækifæri til að fá þjálfun sem er sniðin sérstaklega að honum/henni. Auka þjálfun á vellinum gefur leikmanni fleiri endurtekningar og beina endurgjöf, en í fræðslu/fundum getum við farið dýpra í leik leikmannsins, ákvarðanatöku og skilning á leiknum. Þetta hjálpar leikmanninum og taka ábyrgð á eigin þróun með hjálp utanaðkomandi sérfræðinga.
3. Hver er þín skoðun á þjónustu fyrir þjálfara og hvernig telur þú hana hagnast þjálfurum hér á landi?
Svar: Ég tel að það sé eitt það verðmætasta sem þjálfari getur gert að læra af fólki sem hefur meiri eða öðruvísi reynslu. Samtöl við reynslumikla þjálfara og annarra sérfræðinga gefur einstakan möguleika á að spyrja spurninga, skoðar hvað hentar sér og þróar svo sína eigin hugmyndafræði.
4. Teluru að þjónustan hjá Bubka Sports Lab geta nýst knattspyrnufélögum hér á landi? ef svo hvernig?
Svar: Jä klárlega. Mörgum félögum skortir fjármagn til þess að geta ráðið sérfræðinga í starf, í gegnum Bubka geta félög keypt þekkingu og ráðgjöf við ákveðna þætti leiksins sem getur gagnast vel og hjálpað til við að bæta gæðin umhverfi félagsins.