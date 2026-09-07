Myndband þekktrar klámstjörnu vekur athygli - Útskýrir hvers vegna hún braut reglurnar

Angela White, ein þekktasta klámstjarna heims, vakti athygli þegar hún fékk VIP-meðferð á leik Manchester City og Coventry um helgina.
Hin 41 árs gamla White fylgdist með 1-0 sigri City frá Tunnel Club á Etihad og birti fjölmörg myndbönd frá heimsókninni fyrir tíu milljónir fylgjenda sinna á Instagram.
Angela White fangirling Erling Haaland was not something I expected! ❤️ pic.twitter.com/7helJLZqm3
— CineBaddie (@AmXCine007) September 5, 2026
Hún virtist sérstaklega spennt að sjá Erling Braut Haaland, sem skoraði einmitt sigurmark leiksins.
White mætti í treyju Manchester City þrátt fyrir að slíkur klæðnaður sé alla jafna bannaður í Tunnel Club. Aðspurð sagðist hún einfaldlega hafa fengið undanþágu vegna þess að starfsfólkinu líkaði við hana.
Myndband af þessu er hér ofar.