Hafa samband
DV
433

Myndband þekktrar klámstjörnu vekur athygli - Útskýrir hvers vegna hún braut reglurnar

433
Mánudaginn 7. september 2026 20:30
Angela White.

Angela White, ein þekktasta klámstjarna heims, vakti athygli þegar hún fékk VIP-meðferð á leik Manchester City og Coventry um helgina.

Hin 41 árs gamla White fylgdist með 1-0 sigri City frá Tunnel Club á Etihad og birti fjölmörg myndbönd frá heimsókninni fyrir tíu milljónir fylgjenda sinna á Instagram.

 

 

Hún virtist sérstaklega spennt að sjá Erling Braut Haaland, sem skoraði einmitt sigurmark leiksins.

White mætti í treyju Manchester City þrátt fyrir að slíkur klæðnaður sé alla jafna bannaður í Tunnel Club. Aðspurð sagðist hún einfaldlega hafa fengið undanþágu vegna þess að starfsfólkinu líkaði við hana.

Myndband af þessu er hér ofar.

Fleiri fréttir