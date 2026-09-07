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Mbappe telur sig eiga skilið að vinna Ballon d'Or - Færir rök fyrir því hvers vegna

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 8. september 2026 07:30
Getty Images

Kylian Mbappe telur sjálfan sig eiga skilið að vinna Ballon d'Or í ár og segist ekki skilja hvers vegna skortur á titlum ætti að koma í veg fyrir það.

Frakkinn skoraði 42 mörk í 44 leikjum fyrir Real Madrid á síðasta tímabili og varð markakóngur bæði Meistaradeildarinnar og HM, þar sem hann skoraði tíu mörk. Real Madrid vann hins vegar engan stóran titil og Frakkland komst ekki í úrslitaleik HM.

„Hvern myndi ég kjósa? Sjálfan mig,“ sagði Mbappe og bætti við að sigur sinn yrði alls ekki ósanngjarn.

Mbappe gagnrýnir þá áherslu sem lögð er á titla þegar Gullboltinn er veittur og bendir á að um einstaklingsverðlaun sé að ræða.

Harry Kane er talinn sigurstranglegastur en Michael Olise, Ousmane Dembele og Lamine Yamal eru einnig meðal þeirra sem eru líklegir til að berjast um verðlaunin.

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