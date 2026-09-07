Mbappe telur sig eiga skilið að vinna Ballon d'Or - Færir rök fyrir því hvers vegna

Kylian Mbappe telur sjálfan sig eiga skilið að vinna Ballon d'Or í ár og segist ekki skilja hvers vegna skortur á titlum ætti að koma í veg fyrir það.
Frakkinn skoraði 42 mörk í 44 leikjum fyrir Real Madrid á síðasta tímabili og varð markakóngur bæði Meistaradeildarinnar og HM, þar sem hann skoraði tíu mörk. Real Madrid vann hins vegar engan stóran titil og Frakkland komst ekki í úrslitaleik HM.
„Hvern myndi ég kjósa? Sjálfan mig,“ sagði Mbappe og bætti við að sigur sinn yrði alls ekki ósanngjarn.
Mbappe gagnrýnir þá áherslu sem lögð er á titla þegar Gullboltinn er veittur og bendir á að um einstaklingsverðlaun sé að ræða.
Harry Kane er talinn sigurstranglegastur en Michael Olise, Ousmane Dembele og Lamine Yamal eru einnig meðal þeirra sem eru líklegir til að berjast um verðlaunin.