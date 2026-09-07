Lögregla rannsakar átök leikmanns við ungan dreng

Lögregla rannsakar átök Krystian Bielik, varnarmanns Cardiff, við ungan stuðningsmann Portsmouth í 2-0 sigri síðarnefnda liðsins um helgina.
Bielik fór að sækja boltann úr stúkunni undir lok leiksins þegar til átaka kom. Af myndböndum að dæma virðist pólski landsliðsmaðurinn grípa utan um ungan stuðningsmann en Brian Barry-Murphy, stjóri Cardiff, segir Bielik hafa verið sleginn í andlitið.
Lögregla staðfestir að rannsókn sé hafin og að málið tengist uppákomu er varðar táningsdreng.
Skömmu síðar kastaði annar stuðningsmaður bolta í höfuð leikmanns Cardiff. Báðum stuðningsmönnunum var vísað af vellinum.
Enska knattspyrnusambandið skoðar einnig málið áður en tekin verður ákvörðun um möguleg viðurlög.