Krefjast áfram svara frá FIFA eftir umdeilda ákvörðun á HM

Belgíska knattspyrnusambandið krefst enn svara frá FIFA vegna umdeildrar ákvörðunar um leikbann Folarin Balogun, landsliðsmanns Bandaríkjanna, á HM í sumar.
Balogun fékk beint rautt spjald í 32-liða úrslitum mótsins og átti að taka út leikbann gegn Belgum í 16-liða úrslitunum en FIFA frestaði banninu hans um eitt ár. Hann gat því spilað gegn Belgum, sem unnu þó leikinn 4-1.
Ákvörðunin vakti hörð viðbrögð, ekki síst eftir að í ljós kom að Donald Trump Bandaríkjaforseti og embættismenn Hvíta hússins höfðu beitt FIFA þrýstingi vegna málsins. FIFA hefur aldrei útskýrt ákvörðunina almennilega.
Belgíska sambandið vill nú að málið verði tekið fyrir á næsta fundi FIFA-ráðsins 15. október, spurningum sé enn ósvarað.
Sambandið hefur jafnframt tilkynnt að það muni ekki styðja Gianni Infantino í endurkjöri til forsetaembættis FIFA. Balogun-málið og hin umdeildu áform FIFA um sölu hluta viðskiptaréttinda sambandsins eru nefnd sem ástæður þess.