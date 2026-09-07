Kom ekkert annað til greina en City þrátt fyrir áhuga annara liða

Iliman Ndiaye segir að það hafi aldrei verið spurning fyrir sig hvert hann vildi fara þegar Manchester City kom inn í myndina.
City keypti senegalska kantmanninn frá Everton fyrir 65 milljónir punda á lokadegi félagaskiptagluggans. Tottenham hafði áður náð samkomulagi við Everton um kaup á honum, en Ndiaye valdi City.
Hann lék sinn fyrsta leik fyrir liðið í 1-0 sigri á Coventry á laugardag.
„Fyrir mér var þetta alltaf að fara að verða City. Ég vildi spila í Meistaradeildinni og hjá einu besta liði heims,“ sagði Ndiaye.
Hann bætti við að hann hefði verið afar ánægður þegar City sýndi áhuga, meðal annars vegna þess að Enzo Maresca hafði lengi haft augastað á honum.
„Ég er ekki að segja að Tottenham sé ekki stórt félag, en þegar Manchester City kemur þá segir maður ekki nei,“ sagði Ndiaye.