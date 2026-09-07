Hitti mann sem hefur verið að fljúga mikið með Gylfa Sig - Þetta gerir hann um borð sem fáir aðrir gera

Hjörvar Hafliðason hrósaði Gylfa Þór Sigurðssyni fyrir fagmennsku og hvernig hann hugsar um líkamann, í Dr. Football hlaðvarpinu í gærkvöldi.
Hjörvar sagðist hafa rætt við mann úr flugbransanum sem hefur ferðast með Víkingum og hann hafi sérstaklega tekið eftir hegðun Gylfa í flugi.
„Þeir sitja bara í venjulegum sætum en Gylfi Sig hugsar vel um sig, eins og maður sem er að verða 37 ára á þriðjudag,“ sagði Hjörvar.
Hann lýsti því að Gylfi færi fremst í vélina þar sem meira rými væri og nýtti tímann til að teygja og halda líkamanum gangandi.
„Svo í flugunum er bara alvöru teygjuprógram í gangi. Hann er að teygja allan tímann, hann situr ekkert bara á rassinum og lætur sig allan stífna upp.“
Hjörvar sagði manninn sem hann ræddi við hafa flogið með leikmenn í mörg ár og að þetta hefði vakið sérstaka athygli hans.
„Venjulega sitja þeir bara og horfa á iPadinn, þarna er bara verið að teygja. Þetta er bara alvöru atvinnumaður.“