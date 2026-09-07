Haaland frumsýnir sína nýjustu fjárfestingu - Ætlar að fara að ferðast

Erling Haaland hefur bætt heldur óvenjulegum grip í safnið sitt eftir að hafa fest kaup á retro Airstream-hjólhýsi.
Framherji Manchester City er þekktur fyrir áhuga sinn á dýrum bílum en nýjasta viðbótin er Supreme-merkt hjólhýsi sem hann keypti frá Bandaríkjunum.
Haaland sýndi gripinn í nýjasta þætti sínum á YouTube þar sem hann sagði við 4,4 milljónir áskrifenda sína að hann hefði ákveðið að kaupa sér eigið hjólhýsi.
„Ég keypti eitthvað, mitt eigið hjólhýsi. Supreme-hjólhýsi. Allt inni í því er Supreme,“ sagði Haaland.
Þegar hann var spurður hvert hann ætlaði að fara á því sagði Norðmaðurinn einfaldlega að hann hygðist keyra eitthvert og sofa í því.
Haaland virtist afar ánægður með kaupin og sagði að hjólhýsið væri „geggjað“.
Hinn 26 ára gamli framherji heldur því áfram að vekja athygli utan vallar, rétt eins og innan hans.