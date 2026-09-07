Grunaður um að hafa eitrað fyrir samherja sínum sem lést - Höfðu átt í deilum vegna konu

Þýskur áhugaknattspyrnumaður hefur verið handtekinn grunaður um að hafa eitrað fyrir liðsfélaga sínum, sem lést í kjölfarið.
Hinn 35 ára gamli maður leikur með TuS Rockenberg og er grunaður um að hafa laumað eitri að liðsfélaga sínum, Philipp, í lokatúr liðsins til Dresden.
Philipp, sem var þrítugur, fór að finna til veikinda í ferðinni. Eftir heimkomu versnaði ástand hans skyndilega og hann lést á sjúkrahúsi daginn eftir.
Dánarorsökin var síðar talin vera fjölþátta líffærabilun af völdum eitrunar. Upphaflega var talið að um matareitrun gæti hafa verið að ræða.
Saksóknari sem kemur að málinu segir lögreglu gruna að um hefndaraðgerð hafi verið að ræða.
Sögusagnir hafa verið um ágreining milli mannanna vegna konu, en ekkert hefur verið staðfest þar að lútandi.
Hinn grunaði hefur ekki tjáð sig um ásakanirnar.