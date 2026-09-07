Fyrrum Evrópumeistari skiptir enn einu sinni um félag

Hakim Ziyech er á leið til Botafogo í Brasilíu eftir stutta dvöl hjá Wydad Casablanca. Fabrizio Romano greinir frá.
Þessi 33 ára gamli Marokkómaður er laus allra mála í heimalandinu og er búist við að hann skrifi undir tveggja ára samning við Botafogo.
Ziyech hefur flakkað töluvert á undanförnum árum. Hann yfirgaf Chelsea, þar sem hann varð Evrópumeistari, árið 2023 eftir þrjú ár í London og hefur síðan leikið með Galatasaray, Al-Duhail í Katar og Wydad í heimalandinu.
Ziyech vakti áður mikla athygli með Ajax, en Chelsea keypti hann einmitt þaðan.