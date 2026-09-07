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DV
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Fyrrum Evrópumeistari skiptir enn einu sinni um félag

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 7. september 2026 19:00

Hakim Ziyech er á leið til Botafogo í Brasilíu eftir stutta dvöl hjá Wydad Casablanca. Fabrizio Romano greinir frá.

Þessi 33 ára gamli Marokkómaður er laus allra mála í heimalandinu og er búist við að hann skrifi undir tveggja ára samning við Botafogo.

Ziyech hefur flakkað töluvert á undanförnum árum. Hann yfirgaf Chelsea, þar sem hann varð Evrópumeistari, árið 2023 eftir þrjú ár í London og hefur síðan leikið með Galatasaray, Al-Duhail í Katar og Wydad í heimalandinu.

Ziyech vakti áður mikla athygli með Ajax, en Chelsea keypti hann einmitt þaðan.

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